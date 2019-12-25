Стали известны особенности проведения военно-морского парада

Мероприятие продлится 65 минут.

В чем особенность проведения военно-морского парада рассказал заместитель Главнокомандующего Военно-Морским флотом, вице-адмирал Владимир Касатонов.

Особенности обусловлены 75-летием победы в Великой Отечественной войне, 200-летием открытия Антарктиды и коронавирусом. Об этом сообщило издание 78.ru. То есть некоторые мероприятия праздника будут связаны с юбилеями, а также особенностью этого года будет подъём двух флагов на Адмиралтействе, а начало мероприятия положит выстрел на Петропавловской крепости. Мероприятие будет длиться чуть больше часа: 65 минут.

В параде будут участвовать четыре тысячи военных, 46 современных кораблей и подлодок Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. В воздушной задействуют 42 самолёта и вертолёта.

Ранее мы писали, что творческие коллективы ЗВО дадут концерты в честь Дня Военно-морского флота.

Фото: Piter.TV