Творческие коллективы ЗВО дадут концерты в честь Дня Военно-морского флота

На концертах будут исполнены всенародно любимые песни о военных моряках.

В Санкт-Петербурге в День Военно-Морского флота в телевизионном онлайн-формате состоится концертная программа "Под Андреевским флагом", в которой примут участие творческие коллективы Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

В концерте примет участие Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, а также Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Центральный концертный образцовый оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова Военно-Морского Флота. Также на концерте выступят известные российские артисты.

На концертах будут исполнены всенародно любимые песни о военных моряках, написанные как в советские годы, так и в современность.

Концерт в День ВМФ пройдет в онлайн-формате.

Фото: ЗВО