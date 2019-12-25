Концерт в День ВМФ пройдет в онлайн-формате

Музыкальный праздник пройдет в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом.

В День Военно-морского флота, 26 июля, пройдет большой концертный марафон, который подготовил городской комитет по культуре.

Трансляцию можно посмотреть в два часа дня на телеканале "Санкт-Петербург", в группах канала и комитета, а также в эфире общероссийского канала "Все ТВ". Горожан поздравят ведущие музыкальные коллективы Военных сил России и рок-музыканты. Суперхиты представят Сергей Чиграков и группа "Чиж и Ко", а также Гарик Сукачев.

Ранее мы писали, что главную репетицию Парада ВМФ перенесли на 24 июля.

Фото: Piter.tv