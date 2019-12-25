Главную репетицию Парада ВМФ перенесли на 24 июля

Из-за этого мосты разведут днем.

Во вторник, 21 июля, стало известно, что главную репетицию парада ко Дню ВМФ перенесут с 23 на 24 июля.

В связи с этим в пятницу, 24 июля, с 18:00 до 21:00 и в день парада, 26 июля, с 10:30 до 12:15 разведут Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты.

Также состоится плановая разводка мостов в ночь с 25 и на 27 июля. Ее продлят до 6 утра. Естественно, по указанным мостам проезд транспорта прекратят. Отмечается, что движение перекроют за 15 минут до начала развода мостов, вместе с этим перекроют большую часть центра города, включая Дворцовую, Университетскую и Английскую набережную, а также Невский проспект.

Ранее мы писали, что Дворцовый мост разведут под "Гимн великому городу".

Фото: Piter.TV