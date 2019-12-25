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Дворцовый мост разведут под "Гимн великому городу"
Сегодня, 19:56
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smirenny

Дворцовый мост разведут под "Гимн великому городу"

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Мост разведут в ночь с 26 на 27 июля.

После Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ Дворцовый мост торжественно разведут под "Гимн великому городу" композитора Рейнгольда Глиэра. 

Это произойдет в ночь с 26 на 27 июля в рамках проекта "Поющие мосты". В комитете по печати и взаимодействию со СМИ  отметили, что проект является визитной карточкой города вот уже пять лет, а новая акция станет сюрпризом для петербуржцев и гостей города. Также отмечается, что на момент разведения подсветка моста будет в цветах Андреевского флага.

Ранее мы писали, что ко Дню ВМФ в Петербурге выпустят ограниченную серию "Подорожника".

Фото: Piter.TV

Теги: вмф, дворцовый мост, парад вмф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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