Дворцовый мост разведут под "Гимн великому городу"

Мост разведут в ночь с 26 на 27 июля.

После Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ Дворцовый мост торжественно разведут под "Гимн великому городу" композитора Рейнгольда Глиэра.

Это произойдет в ночь с 26 на 27 июля в рамках проекта "Поющие мосты". В комитете по печати и взаимодействию со СМИ отметили, что проект является визитной карточкой города вот уже пять лет, а новая акция станет сюрпризом для петербуржцев и гостей города. Также отмечается, что на момент разведения подсветка моста будет в цветах Андреевского флага.

Ранее мы писали, что ко Дню ВМФ в Петербурге выпустят ограниченную серию "Подорожника".

Фото: Piter.TV