Ко Дню ВМФ в Петербурге выпустят ограниченную серию "Подорожника"

На тематических карточках изобразят боевые корабли.

Ко Дню Военно-морского флота России в Петербурге выпустят лимитированную серию проездных карт "Подорожник". Об этом сообщили 21 июля в пресс-службе городского "Организатора перевозок".

Тематические карты можно будет купить в кассах метрополитена в праздничный день, 26 июля. На проездных изобразят боевые корабли, которые защищали Ленинград в Великую Отечественную войну: крейсер "Киров" и эсминец "Ленинград". Отмечается, что тематическую серию разработали при поддержке петербургского отделения "Бессмертного полка России", подобный проект ко дню ВМФ для Петербурга оказался первым.

Ранее мы сообщали, что Путин 26 июля посетит военно-морской парад в Петербурге.

Фото: пресс-служба "Организатора перевозок"