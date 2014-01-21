  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны особенности нового штамма "дельтакрон"
Сегодня, 18:09
131
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны особенности нового штамма "дельтакрон"

0 0

На сегодняшний день сложно говорить о том, как протекает заболевание и насколько оно опасно. 

Директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, врач-инфекционист, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов рассказал о новом штамме "дельтакрон" телеканалу "Санкт-Петербург". 

По словам Лиознова, только в количестве девяти штук описан "дельтакрон". В России он еще не обжился. На сегодняшний день сложно говорить о том, как протекает заболевание и насколько оно опасно. 

Лиознов подчеркнул, что сложно сказать, стоит ли ждать новую волну ковида. Однако одно известно точно, – заболеваемость будет сохраняться. 

Ранее мы писали, что Боткинская больница начала принимать больных COVID-19 с сопутствующими заболеваниями.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: дельтакрон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии