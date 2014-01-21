Стали известны особенности нового штамма "дельтакрон"

На сегодняшний день сложно говорить о том, как протекает заболевание и насколько оно опасно.

Директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, врач-инфекционист, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов рассказал о новом штамме "дельтакрон" телеканалу "Санкт-Петербург".

По словам Лиознова, только в количестве девяти штук описан "дельтакрон". В России он еще не обжился. На сегодняшний день сложно говорить о том, как протекает заболевание и насколько оно опасно.

Лиознов подчеркнул, что сложно сказать, стоит ли ждать новую волну ковида. Однако одно известно точно, – заболеваемость будет сохраняться.

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Фото: Piter.tv

