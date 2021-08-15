У пяти петербуржцев обнаружен штамм "Дельтакрон"

Все пациенты переносят заболевание в лёгкой форме.

Гибридная форма штаммов COVID-19 "дельтакрон" была обнаружена у 6-ти граждан РФ. Среди заболевших – 1 москвич и пятеро петербуржцев. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, отметив, что существенной нагрузки на систему здравоохранения не ожидается.

Напомним, что "дельтакрон" происходит от штаммов "дельта" и "омикрон". Новую форму заболевания в стране выявили в июле и начале августа.

Все шестеро пациентов переносят болезнь в лёгкой форме и не нуждаются в госпитализации.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пройдут клинические испытания назальной версии вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.TV