  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У пяти петербуржцев обнаружен штамм "Дельтакрон"
Сегодня, 12:58
76
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

У пяти петербуржцев обнаружен штамм "Дельтакрон"

0 0

Все пациенты переносят заболевание в лёгкой форме.

Гибридная форма штаммов COVID-19 "дельтакрон" была обнаружена у 6-ти граждан РФ. Среди заболевших – 1 москвич и пятеро петербуржцев. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, отметив, что существенной нагрузки на систему здравоохранения не ожидается.

Напомним, что "дельтакрон"  происходит от штаммов "дельта" и "омикрон". Новую форму заболевания в стране выявили в июле и начале августа. 

Все шестеро пациентов переносят болезнь в лёгкой форме и не нуждаются в госпитализации. 

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге пройдут клинические испытания назальной версии вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.TV

Теги: дельтакрон, коронавирус, роспотребнадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии