В Петербурге пройдут клинические испытания назальной версии вакцины "Спутник V"

С пятницы, 12 августа, компания "Генериум" начнёт проводить клинические испытания назальной версии вакцины "Спутник V" (GNR-099). Судя по информации в паблике "Клинические исследования СПб" ВКонтакте, опробовать препарат смогут граждане от 18 до 60 лет, которые ещё не болели COVID-19 и не вакцинировались.
Уточняется. что на этой неделе стартует поверка добровольцев. Вакцинация первым компонентом состоится 24 августа, а вторым —13 сентября. Некоторые испытуемые получат плацебо.
Добровольцы будут находится под наблюдением медиков до августа 2023 года. Суммарно им выплатят 55 тыс. рублей за участие в исследовании.
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Фото: Piter.TV
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