Первое место занял Санкт-Петербург.

Стали известны лучшие регионы России по уровню жизни. Соответствующий рейтинг агентства "Национальные кредитные рейтинги" опубликовало издание РБК.

Отмечается, что в нижней части рейтинга оказались субъекты из регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также две республики Северного Кавказа. Худшими стали республика Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия. Также в десятку попали Марий Эл с Бурятией и Курганская область.

Первое место по качеству жизни занял Санкт-Петербург. Отмечается, что он обошёл Москву из-за показателя по обеспеченности населения жильём. Столицу составители рейтинга по данному критерию определили всего в один балл.

Второе место заняла Москва. Третье — Белгородская область. Четвёртое — Подмосковье. Пятое место досталось Воронежской области. Также в десятку лучших попали Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Краснодарский край.

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