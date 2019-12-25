Стали известны хедлайнеры концерта социально-благотворительного фестиваля "Будь с Городом!"

Концерт состоится 29 августа в онлайн-режиме.

Стало известно, кто станет главными звездами концерта V юбилейного социально-благотворительного проекта "Будь с Городом!". Как сообщили Piter.tv организаторы, ими стали группы Iowa и Марсель, а также певицы Ёлка и Муся Тотибадзе. Концерт пройдет 29 августа в онлайн-режиме на сетевых ресурсах фестиваля.

Между выступлениями музыкантов в открытой студии в прямом эфире представители некоммерческих организаций расскажут о том, как можно помогать фондам и общественным организациям, какая помощь актуальна сейчас и как каждый может стать благотворителем.

В этот же день на территории "Севкабель Порт" с 12:00 будет работать оффлайн-зона, где можно познакомиться с благотворительными организациями и фондами Санкт-Петербурга, а также принять участие в интерактивных мастер-классах и посетить лекции и паблик-токи о благотворительности.

Какие благотворительные организации примут участие в проекте?

"Работа-i" - центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями

"Старшие Братья Старшие Сестры" - межрегиональная общественная организация содействия воспитанию подрастающего поколения, поддерживающая детей без попечения родителей, приемных детей детей из неполных, многодетных или неблагополучных семей, детей с ограниченными возможностями.

"Петербургские родители" - региональное общественное движение, помогающее детям-сиротам в детских домах и больницах.

"Детский хоспис" - благотворительный фонд, содействующий оказанию паллиативной медицинской помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

Начало трансляции запланировано на 17 часов 29 августа.

Ранее мы сообщали о том, что на Итальянском и Банковском мостах пройдут открытые концерты. В этом году в Северной столице с 28 по 30 августа пройдет музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты".

Фото: предоставлено организаторами