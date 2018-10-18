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В Петербурге на Итальянском и Банковском мостах пройдут открытые концерты
Сегодня, 14:01
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на Итальянском и Банковском мостах пройдут открытые концерты

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С 28 по 30 августа в Петербурге пройдет V Открытый музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты".

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что на Итальянском и Банковском мостах пройдут открытые концерты. В этом году в Северной столице с 28 по 30 августа проходит музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты".

Известно, что на фестивале выступят Петр Налич, Антоха МС, Найк Борзов, Sirotkin, Аффинаж, ZOLOTO, ВИА "Пролетарское Танго", Krec, Oqjav, VANYN, Полина Осетинская и Тося Чайкина.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса концерт также будет транслироваться в соцсетях. 

Ранее мы сообщали о том, что в Гостином дворе пройдет кинофестиваль.

Фото:Piter.TV

Теги: антоха мс, концерты спб, фестиваль ленинградские мосты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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