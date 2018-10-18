В Петербурге на Итальянском и Банковском мостах пройдут открытые концерты

С 28 по 30 августа в Петербурге пройдет V Открытый музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты".

В четверг, 20 августа, стало известно о том, что на Итальянском и Банковском мостах пройдут открытые концерты. В этом году в Северной столице с 28 по 30 августа проходит музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты".

Известно, что на фестивале выступят Петр Налич, Антоха МС, Найк Борзов, Sirotkin, Аффинаж, ZOLOTO, ВИА "Пролетарское Танго", Krec, Oqjav, VANYN, Полина Осетинская и Тося Чайкина.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса концерт также будет транслироваться в соцсетях.

Ранее мы сообщали о том, что в Гостином дворе пройдет кинофестиваль.

Фото:Piter.TV