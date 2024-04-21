Большой весенний концерт Антохи МС в клубе А2

Для зрителей старше 12 лет.

Антоха МС (Антон Кузнецов) — один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец и трубач. Его музыка — это смесь рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско.

Прошедший 2024-й год стал по-настоящему прорывным для артиста. Антоха выпустил первый за пять лет лонгплей "ШИК МОЛА", которым открыл череду громких коллабораций: со Славой КПСС, ROMANOVSKAYA (певица и соавтор Cream Soda), The Hatters, Бастой, ЛАУД и пионерами поп-гранжа UBEL.

Одним из самых ожидаемых релизов года стал кавер на песню Михея "Сука Любовь", который первыми услышали гости летних фестивалей.

Фото: предоставлено организатором