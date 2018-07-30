Организаторы назвали даты проведения VK Fest

Городской open-air снова пройдёт в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Объявлены даты одного из самых популярных музыкальных фестивалей Северной столицы VK Fest. В 2020 году он будет проходить 18-19 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Билеты начнут продавать уже 24 декабря. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

В следующем году будет проведён масштабный лекторий – территория и количество звёздных спикеров увеличатся. В этом году данное направление пользовалось успехом. Официальную программу можно будет увидеть в следующем году в официальном паблике VK Fest.

VK Fest – популярный городской open-air, в 2019 году его посетили 95 тысяч человек.

Лидер LITTLE BIG Илья Прусикин: "Прикольно быть звездой популярной группы. Я это получил, но теперь получаю "обратку"".

Фото: ВК/ VK Fest