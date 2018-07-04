Стали известны даты проведения 19-го фестиваля STEREOLETO в 2020 году

Крупная летняя музыкальная тусовка состоится в Петербурге 4 и 5 июля.

Организаторы крупного музыкального фестиваля STEREOLETO объявили даты проведения мероприятия в 2020 году. 19-й по счету фестиваль, куда съезжаются современные популярные исполнители и группы, состоится 4 и 5 июля в "Севкабель Порту".

В следующем году на открытой сцене ожидают британскую инди-группу Metronomy, AnnenMayKanteriet и Хеннинга Май с незабываемым голосом, рэпер Хаски, а также шведские пост-панки Viagra Boys и панк-новинка этого года "Папин Олимпос".

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Фото: STEREOLETO / ВКонтакте