Эрмитаж стал самым упоминаемым музеем в России

Третьяковская галерея опустилась на вторую строчку.

Рейтинг самых упоминаемых в СМИ российских музеев возглавил Эрмитаж. Список составила "Медиалогия".

Музей упоминали больше всего в связи с открытием VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Также в Омске в этом году открывался центр. На второй строчке оказалась Третьяковская галерея в Москве и на третьем – Музей Победы.

В десятке самых упоминаемых музеев также оказались исторические парки "Россия — моя история", Государственный исторический музей, музей-заповедник "Царское Село".

Про эрмитажных котов снимут мультфильм.

Фото: Piter.tv