Опухоль головного мозга может спровоцировать проблемы со зрением.

Стали известны 5 симптомов опухоли мозга. Информацию об этом публикует телеканал "360".

Специалисты отмечают, что главный признак возникшей опухоли головного мозга - внезапные судорожные припадки у человека, которого до этого ничто не беспокоило. Также на опухоль может указывать постоянная слабость с одной стороны тела и нарушение речи — когда, например, человек начинает путать слова или невнятно говорить.

Онкологи пишут, что опухоль головного мозга может спровоцировать проблемы со зрением, а также сильную и долгую боль в голове без причины.

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