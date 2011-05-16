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Стали известны 5 симптомов опухоли мозга
Сегодня, 16:24
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matveyvn

Стали известны 5 симптомов опухоли мозга

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Опухоль головного мозга может спровоцировать проблемы со зрением.

Стали известны 5 симптомов опухоли мозга. Информацию об этом публикует телеканал "360".

Специалисты отмечают, что главный признак возникшей опухоли головного мозга - внезапные судорожные припадки у человека, которого до этого ничто не беспокоило. Также на опухоль может указывать постоянная слабость с одной стороны тела и нарушение речи — когда, например, человек начинает путать слова или невнятно говорить. 

Онкологи пишут, что опухоль головного мозга может спровоцировать проблемы со зрением, а также сильную и долгую боль в голове без причины.

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Фото: pixabay.com

Теги: онкология, опухоль, рак
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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