Лучше всего леса на данной территории развивались в периоде между 7,2 и 2,7 тысячами лет назад.

Стала известно, почему на Алтае исчез лес. Исследование на эту тему провели исследователи из России, Польши и Китая. Их интересовало – почему на Алтае исчез лес, который был на данной территории тысячи лет назад. Об этом пишет Sciencepop.

Специалисты отобрали образцы донных отложений в степных озерах, которые образовались более 10 тысяч лет назад Тогда территория Алтая была покрыта ледниками. Это было нужно для определения климатической карты региона и для определения влияния человека на данную территорию. Учёные пришли к выводу, что в Степном Алтае увеличивалось количество осадков. Там росли сосны и лиственные деревья. Лучше всего леса на данной территории развивались в периоде между 7,2 и 2,7 тысячами лет назад.

Однако пагубно сказалось влияние человека. Большую часть территории на Алтае уничтожили пожары, виновниками которых, скорее всего, стали кочевники. По одной из версий, они пытались улучшить плодородие земель и для этого выжигали пастбища.

Ранее Минздрав Алтайского края прокомментировал видео с телами в барнаульской больнице.

Фото: pixabay.com