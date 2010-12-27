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Строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург обойдется 40 млрд долларов
Сегодня, 13:28
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IRINA_CHALKINA

Строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург обойдется 40 млрд долларов

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Высокоскоростная железная магистраль пройдет через через Минск.

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, во сколько властям Петербурга обойдется строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Известно, что высокоскоростная железная магистраль пройдет через через Минск. Специалисты оценивают этот проект в 30-40 млрд долларов. 

"Для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург–Гамбург будет использоваться выделенная, то есть отдельная, полоса",

—отметил Рапота.

В данный момент власти Северной столицы и Гамбурга ведут переговоры о финансировании технико-экономического обоснования. 

Ранее мы сообщали о том, что депутаты Ленобласти хотят наладить раздельный сбор мусора.

Фото:pixabay

Теги: всм в гамбург, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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