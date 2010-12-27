Строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург обойдется 40 млрд долларов

Высокоскоростная железная магистраль пройдет через через Минск.

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, во сколько властям Петербурга обойдется строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Известно, что высокоскоростная железная магистраль пройдет через через Минск. Специалисты оценивают этот проект в 30-40 млрд долларов.

"Для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург–Гамбург будет использоваться выделенная, то есть отдельная, полоса", —отметил Рапота.

В данный момент власти Северной столицы и Гамбурга ведут переговоры о финансировании технико-экономического обоснования.

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