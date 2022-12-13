Стала известна средняя стоимость букета к 8 марта в Петербурге

При этом средняя цена одного букета с 1 по 5 марта выросла до 2 803 рублей, что почти на 13 % превысило показатели 2022 года.

Стала известна средняя стоимость букета на 8 марта в Петербурге. Об этом пишут "Невские новости".

При этом средняя цена одного букета с 1 по 5 марта выросла до 2 803 рублей, что почти на 13 % превысило показатели 2022 года. Так, количество покупок снизилось на 3%, но обороты за счет повышения цен все равно выросли на 10 %. В Петербурге цена букета за год увеличилась на 8%, частота покупок упала на 5% и обороты увеличились на 3%.

По данным аналитиков "Чек-Индекса", часто букеты цветов покупают и через интернет. Средний чек приобретенных бутонов онлайн дороже купленных в салоне на 20–30 %. За первые дни марта на интернет-покупку букетов приходилась каждое пятое приобретение. Но, чем ближе к 8 марта, тем реже покупатели пользуются Сетью.

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Фото: Piter.tv

