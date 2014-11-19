Стала известна самая высокооплачиваемая вакансия в транспортной сфере Петербурга

Соискатель должен владеть английским языком не ниже уровня Intermediate и иметь опыт более шести лет работы.

Самую высокооплачиваемую вакансию в транспортной сфере Петербурга предлагает иностранная компания из Латвии. Об этом рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова в беседе с "Невскими новостями".

Бузунова приглашает на вакансию директора по логистике на зарплату до 410 тыс. рублей до вычета налогов. Она подразумевает переезд в Ригу, а также, по словам соискателя, помощь с оформлением документов.

Отмечается, что для поиска важного соискателя компания обратилась к красноярскому консалтинговому агентству. В описании вакансии указано, что крупнейший производитель мясной продукции в Латвии открыл конкурс на позицию "Директор по логистике".

Штат латвийской компании насчитывает 787 сотрудников. Компания ежедневно сотрудничает с более чем 3 200 розничными предприятиями, магазинами и учреждениями общественного питания. В крупных городах Латвии находятся более 100 специализированных магазинов. Соискатель должен владеть английским языком не ниже уровня Intermediate и иметь опыт более шести лет работы.

Ранее мы писали, что "Пятёрочка" поможет трудоустроиться попавшим в трудную ситуацию людям. Х5 Group проработала и внедряет инструкции по приёму на работу беженцев, чтобы они также могли занимать вакантные должности в магазинах "Пятёрочка", расположенных в городах временного проживания.

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