"Пятёрочка" поможет трудоустроиться попавшим в трудную ситуацию людям

Х5 Group проработала и внедряет инструкции по приёму на работу беженцев, чтобы они также могли занимать вакантные должности в магазинах "Пятёрочка", расположенных в городах временного проживания.

Торговая сеть "Пятёрочка" продолжает найм линейного персонала по списку актуальных вакансий в розницу и распределительные центры. Также внедряется специальная программа ускоренного обучения и адаптации в продуктовом ритейле. Помимо прочего, Х5 Group проработала и внедряет инструкции по приёму на работу беженцев, чтобы они также могли занимать вакантные должности в магазинах "Пятёрочка", расположенных в городах временного проживания.

По-прежнему в торговой сети есть потребность в заполнении вакансии, и набор специалистов на массовые должности идёт в штатном режиме. Компания при этом готова принять на работу сотрудников из организаций, которые по какой-то причине остановили свою деятельность, а также беженцев. Устроиться можно на должности продавца-кассира, администратора, замдиректора магазина, оператора склада и так далее.

Для тех специалистов, у которых есть релевантный опыт управления и которые готовы переориентироваться на работу в продуктовом ритейле, компания предлагает позиции директора магазина. Для этого "Пятёрочка" разрабатывает и запускает специальную программу ускоренного обучения. В основном, сотрудников будут готовить к участию в проекте "Директор-партнер", запущенном внутри сети. Его суть в том, что магазин работает как самостоятельная единица бизнеса, а директора – как собственники бизнеса (они могут самостоятельно устанавливать план продаж и набирать команду, влиять на затратную и доходную часть бизнеса, инициировать маркетинговые). Программу планируется запустить в апреле в 150 магазинах. В сентябре будет уже 1000 директоров-партнеров.

Сегодня непросто делать долгосрочные планы и прогнозы, но продуктовый ритейл в данный момент чувствует себя чуть увереннее, чем другие сферы бизнеса. Наша главная задача – обеспечить население нужными продуктами и товарами первой необходимости. Поэтому найм на линейные позиции в рознице и логистике продолжается в обычном режиме. Мы понимаем, что на "Пятёрочке" сейчас большая социальная ответственность, поэтому мы готовы предложить работу сотрудникам тех компаний, которые переживают непростые времена. Лилия Дерябина, директор по персоналу и организационному развитию торговой сети "Пятёрочка"

Фото: Пятерочка