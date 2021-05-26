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Стала известна программа "Петровского бала"
Сегодня, 14:06
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Стала известна программа "Петровского бала"

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Шоу проведут с 9 июня.

Танцевальный флешмоб "Петровский бал" пройдет на площади Островского 9 июня. Дата символичная, потому что именно в этот день император Петр Великий отмечал свой день рождения.

Перед петербуржцами выступят 100 вальсирующих пар. На концерте горожане услышат композиции Свиридова, Шостаковича, Петрова и других авторов. 

Отметим, что праздник продлят до 11 июня. На площади Островского откроется Фестиваль цветов. Лучшие флористы мира покажут свои композиции. Шоу "Парад цветов" проведут с 16:00 до 20:00.

Ранее на Piter.tv: на "Газпром Арене" открылась "Петровская ярмарка".

Фото:  Телеграм / Центр. Новости

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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