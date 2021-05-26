Стала известна программа "Петровского бала"

Шоу проведут с 9 июня.

Танцевальный флешмоб "Петровский бал" пройдет на площади Островского 9 июня. Дата символичная, потому что именно в этот день император Петр Великий отмечал свой день рождения.

Перед петербуржцами выступят 100 вальсирующих пар. На концерте горожане услышат композиции Свиридова, Шостаковича, Петрова и других авторов.

Отметим, что праздник продлят до 11 июня. На площади Островского откроется Фестиваль цветов. Лучшие флористы мира покажут свои композиции. Шоу "Парад цветов" проведут с 16:00 до 20:00.

Ранее на Piter.tv: на "Газпром Арене" открылась "Петровская ярмарка".

Фото: Телеграм / Центр. Новости