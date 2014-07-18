На "Газпром Арене" открылась "Петровская ярмарка"

На празднике проведут мастер-классы, флешмобы и народные игры.

На "Газпром Арене" стартовала "Петровская ярмарка". Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Зенит" сегодня, 29 мая.

Мероприятие открыл ведущий в костюме Петра Великого. Он зачитал Указ "О достоинстве гостевом, на ассамблеях быть имеющем".

Перед гостями выступил музыкальный коллектив "Моя Мишель". На ярмарке посетители могут приобрести сладости из разных уголков России. Кроме того, на празднике проведут мастер-классы, флешмобы и народные игры.

Завтра праздник продлится с 10:00 до 17:00. Вход свободный. Приходите на "Газпром Арену" и окунитесь в невероятную атмосферу эпохи Петра Первого! ФК "Зенит"

Ранее на Piter.tv: в Петербурге состоялся костюмированный забег Петров Первых.

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"