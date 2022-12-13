Фасады здания на площади Островского ожидает реставрация

Текущая реставрация будет выполнена за счёт городского бюджета. Сумма, которая будет потрачена на эти цели из городской казны, не разглашается.

В 2023 году на площади Островского в Северной столице будет проведена реставрация фасадов зданий Дирекции императорского театра и бывшего Министерства народного просвещения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Перечисленные здания также выходят на улицу Зодчего Росси. Они остались последними объектами, где ещё не были проведены работы. Текущая реставрация будет выполнена за счёт городского бюджета. Сумма, которая будет потрачена на эти цели из городской казны, не разглашается.

На данный момент реставраторы заняты отбивкой старой штукатурки и поздней цементной домастиковкой. Уже летом начнётся восстановление кирпичной кадки, а также утраченных балясин из чугуна и нижних частей колонн фасада. Позже будет восстановлен известняковый цоколь.

Ранее мы сообщили о том, что дворец Петра I в Стрельне намерены отреставрировать за 74 млн рублей.

Фото: Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга