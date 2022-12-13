Дворец Петра I в Стрельне намерены отреставрировать за 74 млн рублей

ФГБУК ГМЗ "Петергоф" объявило тендер на проведение реставрации памятника федерального значения "Дворец Петра I" в Стрельне. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 74,1 млн рублей.
Подрядчику предстоит привести в порядок фасады, а также цоколь и фундаменты дворца. Кроме того, в техзадании указана реставрация столярных заполнений оконных и дверных проемов, интерьеров, восстановление керамических изразцов, декоративных деревянных элементов и латунных приборов печи. На финальном этапе необходимо будет наладить инженерные коммуникации
Завершить работы нужно в срок до 1 августа 2026 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 9 июня.
Ранее мы сообщили о том, что для строительства корпуса больницы на Авангардной улице нашёлся подрядчик.
Фото: Citywalls.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все