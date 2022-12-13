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Дворец Петра I в Стрельне намерены отреставрировать за 74 млн рублей
Сегодня, 14:41
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Дворец Петра I в Стрельне намерены отреставрировать за 74 млн рублей

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Завершить работы нужно в срок до 1 августа 2026 года.

ФГБУК ГМЗ "Петергоф" объявило тендер на проведение реставрации памятника федерального значения "Дворец Петра I" в Стрельне. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 74,1 млн рублей.

Подрядчику предстоит привести в порядок фасады, а также цоколь и фундаменты дворца. Кроме того, в техзадании указана реставрация столярных заполнений оконных и дверных проемов, интерьеров, восстановление керамических изразцов, декоративных деревянных элементов и латунных приборов печи. На финальном этапе необходимо будет наладить инженерные коммуникации

Завершить работы нужно в срок до 1 августа 2026 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 9 июня.

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Фото: Citywalls.ru

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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