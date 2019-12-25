Стала известна причина задержки восьми рейсов, вылетающих из Петербурга

Причина задержек – в позднем прибытии самолетов в Пулково.

В воскресенье, 29 августа, в Пулково задержали сразу восемь авиарейсов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Петербурга.

Два рейса в Симферополь, также два рейса в Калининград задержали. Самолеты в Красноярск и Сочи также не полетели в назначенное время. У двух рейсов до Москвы также перенесли время вылета.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, причина задержек – в позднем прибытии самолетов в Пулково. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Недавно мы писали, что Авиакомпания "SunExpress" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Измир. Рейс будет осуществляться два раза в неделю.

Ранее Piter.tv сообщал, что эвакуационные рейсы Минобороны России из Афганистана приземлились в Москве.

Фото: Piter.tv



