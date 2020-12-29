Стала известна причина взрыва газового баллона в квартире на Малой Балканской

Обошлось без пострадавших. Квартира также серьезно не пострадала.

Стала известна предварительная причина, по которой в квартире на Малой Балканской взорвался газовый баллон вечером 24-го января. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Полиция установила, что во время приготовления пищи жена заявителя воспользовалась газовым баллоном объемом 0,7 литра с надетой на распылитель горелкой. Из-за неосторожного обращения баллон загорелся около зажженной конфорки, а затем произошел взрыв.

В доме и соседних квартирах не обнаружили внешних повреждений, но в этой квартире вынесло межкомнатную дверь и дверь на лоджию.

Напомним, инцидент произошел около 16 часов 24-го января в доме №42/1 по Малой Балканской улице.

Фото: vk.com/kupchinoask / Сергей Ковалев