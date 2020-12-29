В трехкомнатной квартире на Малой Балканской взорвался газовый баллон

Повреждения несущих конструкций нет.

Вечером 24-го января в доме на Малой Балканской улице взорвался газовый баллон от газовой горелки объемом 0,5 литров. В результате вынесло межкомнатную дверь и дверь на лоджию, возгорания не произошло. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Сообщение о случившемся в доме №42/1 поступило около 17 часов. Инцидент произошел в отдельной трехкомнатной квартире. Из-за взрыва баллона также оплавился фасад кухни на площади 2 кв. метра. Повреждения конструкция не зафиксировали. Обошлось без пострадавших.

Двоих детей, которые проживают в квартире, заберут родственники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в четырехкомнатной квартире на улице Костюшко произошел пожар.

Видео: Piter.TV