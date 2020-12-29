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В трехкомнатной квартире на Малой Балканской взорвался газовый баллон

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Повреждения несущих конструкций нет.

Вечером 24-го января в доме на Малой Балканской улице взорвался газовый баллон от газовой горелки объемом 0,5 литров. В результате вынесло межкомнатную дверь и дверь на лоджию, возгорания не произошло. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Сообщение о случившемся в доме №42/1 поступило около 17 часов. Инцидент произошел в отдельной трехкомнатной квартире. Из-за взрыва баллона также оплавился фасад кухни на площади 2 кв. метра. Повреждения конструкция не зафиксировали. Обошлось без пострадавших.

Двоих детей, которые проживают в квартире, заберут родственники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в четырехкомнатной квартире на улице Костюшко произошел пожар. 

Видео: Piter.TV

Теги: взрыв баллона, газовый баллон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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gladys
Сегодня 21:05

las bombonas de gas siempre deben estar en un lugar abierto donde tengan ventilacion. Tambien hay qye moverlas con sumo cuidado para que no sucedan accidentes.

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