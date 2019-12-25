Из-за взрыва газового баллона в доме на проспекте Авиаконструкторов выбило окна

По предварительным данным, никто не пострадал.

В доме 39 по проспекту Авиаконструкторов в Петербурге взорвался газовый баллон. В результате произошедшего выбило окна, пишет 78.ru.

Известно, что вечером 22 сентября мужчина обрабатывал кожаные изделия из баллончика, который внезапно взорвался. Из-за этого выбились окна, также порвался натяжной потолок.

По предварительным данным, никто не пострадал. Детали случившегося уточняются.

Ранее в Ленобласти женщина получила ожоги из-за взрыва газового баллона.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)