Стала известна причина пожара в вестибюле "Гостиного двора"

Сегодня, 22 августа, в петербургской подземке вспыхнул рекламный щит в вестибюле "Гостиного двора". Выяснилось, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Как рассказали "Петербурскому Дневнику" в пресс-службе метро, конструкция была неисправна.
Огонь локализовали и вызвали специалистов. Вестибюль закрыли на 5 минут, проводилось проветривание. Но сейчас станция работает в привычном режиме.
Ранее на Piter.tv: в метрополитене Петербурга рассказали, почему не стоит забегать в вагон после предупреждения.
Фото: Piter.tv
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