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Стала известна причина пожара в вестибюле "Гостиного двора"
Сегодня, 13:18
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Стала известна причина пожара в вестибюле "Гостиного двора"

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Станцию закрыли всего на 5 минут. Сейчас она работает в обычном режиме.

Сегодня, 22 августа, в петербургской подземке  вспыхнул рекламный щит в вестибюле "Гостиного двора". Выяснилось, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Как рассказали "Петербурскому Дневнику" в пресс-службе метро, конструкция была неисправна. 

Огонь локализовали и вызвали специалистов. Вестибюль закрыли на 5 минут, проводилось проветривание. Но сейчас станция работает в привычном режиме.

Ранее на Piter.tv: в метрополитене Петербурга рассказали, почему не стоит забегать в вагон после предупреждения.

Фото: Piter.tv

Теги: возгорание на станции гостиный двор, петербургская подземка, пожар в метро, причина пожара
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Чеботарёв Толян
Сегодня 13:33

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