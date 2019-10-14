Стала известна причина пожара в вестибюле "Гостиного двора"

Станцию закрыли всего на 5 минут. Сейчас она работает в обычном режиме.

Сегодня, 22 августа, в петербургской подземке вспыхнул рекламный щит в вестибюле "Гостиного двора". Выяснилось, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Как рассказали "Петербурскому Дневнику" в пресс-службе метро, конструкция была неисправна.

Огонь локализовали и вызвали специалистов. Вестибюль закрыли на 5 минут, проводилось проветривание. Но сейчас станция работает в привычном режиме.

Ранее на Piter.tv: в метрополитене Петербурга рассказали, почему не стоит забегать в вагон после предупреждения.

Фото: Piter.tv