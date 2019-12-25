В метрополитене Петербурга рассказали, почему не стоит забегать в вагон после предупреждения

Задержка поезда может сказаться на работе всей линии.

В пресс-службе петербургского метрополитена рассказали в своем Telegram-канале, почему не стоит забегать в вагон при закрытии дверей.

Машинист закрывает двери после окончания время стоянки. Задержка на минуту может обернуться для поездов сбоем графика работы всей линии, что повлияет прежде всего на пассажиров.

Работники метрополитена чётко соблюдают расписание, чтобы без задержек доставить людей на нужную станцию. Поэтому не стоит злиться и пытаться втиснуться в вагон. говорится в сообщении.

Лучший вариант — дождаться следующего состава, так как интервал движения небольшой.

Ранее в метрополитене Петербурга рассказали, почему на новых станциях прохладнее.

Фото: Piter.TV