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Стала известна причина потопа на набережной Славянки

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Жители Василеостровского района переживают, что из-за ЧП останутся без горячей воды и теплых батарей. 

Из-за повышения уровня воды в реке произошло подтопление набережной Смоленки. Об этом сообщили на портале 78.ru со ссылкой на "Водоканал".

По мнению специалистов, потоп не связан с неисправностями оборудования. Сети водоснабжения и водоотведения на данном участке работают в штатном режиме. 

Однако жители Василеостровского района переживают, что из-за ЧП останутся без горячей воды и теплых батарей. 

Нужно срочно помыться и обнять горячую батарею. Вдруг опять что-нибудь отключат, десятый раз за зиму.

Елена Иванова, "Живем на Васильевском / Васильевский остров"

Некоторые петербуржцы успокаивают, объясняя, что подтопление в Петербурге - привычное явление.

Люди, успокойтесь! Это просто очередной подъем воды, т.е. наводнение. Тут это с рождения на набережной так.

Михаил Колеватов, "Живем на Васильевском / Васильевский остров"

Ранее на Piter.tv: набережная Смоленки утонула.

Видео: ВКонтакте, Живем на Васильевском / Васильевский остров

Теги: метро приморская, мост кораблестроителей, набережная смоленки, причина потопа, река смоленка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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