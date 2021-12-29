Стала известна причина потопа на набережной Славянки

Жители Василеостровского района переживают, что из-за ЧП останутся без горячей воды и теплых батарей.

Из-за повышения уровня воды в реке произошло подтопление набережной Смоленки. Об этом сообщили на портале 78.ru со ссылкой на "Водоканал".

По мнению специалистов, потоп не связан с неисправностями оборудования. Сети водоснабжения и водоотведения на данном участке работают в штатном режиме.

Однако жители Василеостровского района переживают, что из-за ЧП останутся без горячей воды и теплых батарей.

Нужно срочно помыться и обнять горячую батарею. Вдруг опять что-нибудь отключат, десятый раз за зиму. Елена Иванова, "Живем на Васильевском / Васильевский остров"

Некоторые петербуржцы успокаивают, объясняя, что подтопление в Петербурге - привычное явление.

Люди, успокойтесь! Это просто очередной подъем воды, т.е. наводнение. Тут это с рождения на набережной так. Михаил Колеватов, "Живем на Васильевском / Васильевский остров"

Ранее на Piter.tv: набережная Смоленки утонула.

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