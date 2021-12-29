Набережная Смоленки утонула

На кадрах можно заметить, как из небольшого отверстия выходит вода.

Накануне, 12 февраля, в Василеостровском районе затопило набережную реки Смоленки. ЧП произошло около моста Кораблестроителей. Об этом сообщил житель Петербурга в паблике "Живем на Васильевском / Васильевский остров" в соцсети "ВКонтакте".

По мнению местного жителя, причиной случившегося стал подземный фонтан. На кадрах можно заметить, как из небольшого отверстия выходит вода. Подробности случившегося уточняются.

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Видео: ВКонтакте / Живем на Васильевском - Васильевский остров.