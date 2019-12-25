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Стала известна причина нервного срыва солдата, разбившего на параде машину ФСО
Сегодня, 16:48
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matveyvn

Стала известна причина нервного срыва солдата, разбившего на параде машину ФСО

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После инцидента военная комендатура проводит проверки в части №61899, где служил Ерошенко.

Стала известна причина нервного срыва солдата Никита Ерошенко, разбившего на параде машину ФСО. Об этом сообщает издание Baza в своём телеграм-канале.

Оказалось, что гранатомётчик Никита Ерошенко плохо маршировал и сбивал строй, хотя маршу он посвятил месяцы тренировок. Его ненавидели сослуживцы, потому как из-за Ерошенко им приходилось повторять упражнения на плацу сотни раз. Когда его отстранили от участия в параде, то у него сдали нервы и он ударил по машине ФСО автоматом.

После инцидента военная комендатура проводит проверки в части №61899, где служил Ерошенко. В данный момент командование пишет объяснительные.

Ранее СМИ сообщили об инциденте с буйным солдатом на Параде Победы в Москве.

Теги: военные, парад, фсо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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