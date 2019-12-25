Стала известна причина нервного срыва солдата, разбившего на параде машину ФСО

После инцидента военная комендатура проводит проверки в части №61899, где служил Ерошенко.

Стала известна причина нервного срыва солдата Никита Ерошенко, разбившего на параде машину ФСО. Об этом сообщает издание Baza в своём телеграм-канале.

Оказалось, что гранатомётчик Никита Ерошенко плохо маршировал и сбивал строй, хотя маршу он посвятил месяцы тренировок. Его ненавидели сослуживцы, потому как из-за Ерошенко им приходилось повторять упражнения на плацу сотни раз. Когда его отстранили от участия в параде, то у него сдали нервы и он ударил по машине ФСО автоматом.

После инцидента военная комендатура проводит проверки в части №61899, где служил Ерошенко. В данный момент командование пишет объяснительные.

Ранее СМИ сообщили об инциденте с буйным солдатом на Параде Победы в Москве.