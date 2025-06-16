Стала известна предварительная причина убийства мужчины в лифте в Шушарах

Подозреваемый задержан, им оказался 44-летний житель соседнего дома.

Стали известны подробности жестокого убийства, которое произошло ранним утром 8 марта в поселке Шушары. В лифте жилого дома обнаружили тело 44-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Как выяснилось, трагедии предшествовала банальная пьяная ссора соседей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению в преступлении оперативно задержан ровесник погибшего — житель соседнего дома, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно установлено, что конфликт возник в ходе совместного распития спиртных напитков и перерос в поножовщину.

Напомним, около пяти утра жильцы слышали посторонний шум. А утром одна из жительниц дома, собравшись на работу, решила спуститься на лифте — впервые за несколько месяцев. Она и обнаружила труп, лифт и подходы к нему были залиты кровью.

Подозреваемый доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

