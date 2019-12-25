Стала известна личность умершего мужчины на выступлении Земфиры

Во время концерта мужчину вынесли из толпы без сознания.

Накануне во время выступления Земфиры в "Севкабель порту" в Петербурге мужчине стало плохо. Врачи пытались оказать ему помощь, но он скончался в машине скорой. Погибшему было 63 года, его звали Александром. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Во время концерта мужчину вынесли из толпы без сознания. Он не был фанатом Земфиры, а являлся одним из сотрудников "Севкабель порта".

В конце августа фанаты Земфиры поздравили певицу с днем рождения.

Фото: Piter.TV