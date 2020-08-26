Фанаты Земфиры поздравили певицу с днем рождения

Поклонники певицы Земфиры поздравили ее с днем рождения и запустили воздушного змея. Праздничное видео они опубликовали на официальной страничке фанклуба в Instagram.
В этот сложный год, когда наши планы зависят от непреодолимых обстоятельств, и мечты оказываются под угрозой, мы с особенной теплотой вспоминаем все важные моменты, и в каждом августе вновь и вновь стараемся выразить нашу любовь к вам. Наш воздушный змей уже кружит над Санкт-Петербургом, а мы бесконечно преданно любим и очень ждём концерт!
написали поклонники.
Сегодня, 26 августа, музыканту исполнилось 44 года.
В апреле Земфира выпустила новую песню впервые за полтора года.
Видео: zemfiralive / Instagram
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