Появилось расписание вывозных рейсов до конца июля

В Пулково прилетит только один из них.

Оперативный штаб опубликовал расписание вывозных рейсов до конца июля. В Пулково прилетит только один из них. В Петербург прибудет самолет из Душанбе. Вылет назначен на 22 июля на 7:00 по местному времени.

Остальные несколько авиарейсов прилетят в аэропорты Москвы и других городов России. В частности, 15 июля, в Москве приземлятся самолеты из Гуанчжоу и Оша. 16 июля в столице ожидают рейсы из Пхукета, Бангкока и Ташкента. В этот же день в Новосибирск прилетят россияне из Бишкека.

17 июля в Москву прибудет самолет из Аликанте, в Жуковский – из Душанбе, в Сочи – из Еревана. 18 июля люди прилетят в Москву из Праги, Белграда, Парижа и Франкфурта-на-Майне, в Новосибирск из Оша, во Владивосток из Сеула. 19 июля ожидаются рейсы Дубай-Москва, Ереван-Екатеринбург, Ташкент-Владивосток и Нью-Йорк-Москва.

20 июля в Ростов-на-Дону прилетит самолет из Еревана, 24 июля в Москве приземлятся рейсы из Аликанте, Душанбе, Дубая и Ниццы. В этот же день во Владивосток вернутся люди из Сеула. 30 июля ожидают россиян из Душанбе. Регистрация на рейсы осуществляется через сайт Госуслуг.

Ранее мы писали, что Wizz Air запускает 5 рейсов в Италию из Пулково.

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