Стала известна дата выхода сериала "Колл-центр"

Главную роль сыграл Павел Табаков.

В понедельник, 23 марта, на канале ТНТ и платформе PREMIER стартует психологический триллер "Колл-центр". Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Действие разворачивается в одной из высоток в Москве. Здесь на 12-м этаже находится офис колл-центра "Интернет-магазин для взрослых". Однажды утром 12 сотрудников узнают, что в помещении заложена бомба. Голоса неизвестных, которые представились Папой и Мамой, угрожают взорвать всех в любой момент. Пока тикает бомба, людям предстоит испытать на себе абсолютную власть садистов и узнать о друг друге такое, о чем они даже не догадывались.

Главную роль в сериале исполнил Павел Табаков. Кроме него, в фильме снялись Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова, Владимир Яглыч и др. Режиссер рассказал, что основой для истории стала "та среда, в которой мы живем", а также "травмы, которые мы приобретаем и испытываем". Сериал включает в себя 8 эпизодов.

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Видео: YouTube / PÖFF