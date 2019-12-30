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Стала известна дата послания Путина к Федеральному собранию

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Глава государства обратится к представителям Федерального собрания и Государственной Думы.

Президента РФ Владимир Путин обратится с посланием к  Федеральному собранию 15 января. Мероприятие пройдет центральном выставочном зале "Манеж". Об этом сообщается на сайте правовой информации.

За организацию встречи отвечают полпред главы государства в Совете федераций Артур Муравьев и его коллеги из Госдумы Гарри Минху. Представители обеих палат соберутся в здании "Манежа"  15 января в 12:00 в "Манеже".

Мероприятие буду транслировать по телевидению и радио.

Ранее мы писали о том, что в правительстве планируют скорректировать брачный возраст.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin

Теги: владимир путин, федеральное собрание
Категории: Лента новостей, Тема дня, Картина дня,

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