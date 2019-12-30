В правительстве планируют скорректировать брачный возраст

Предположительно, речь идет о конкретных ситуациях, несовершеннолетним россиян разрешать вступать в брак.

Министерство юстиции РФ планирует скорректировать возраст вступления в брак. Об этом говорится в законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Речь идет о статье 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах гражданского состояния".

В документе не говорится, о повышении или понижении молодоженов идет речь. "РГ" со ссылкой на экспертов пишет, что вероятнее всего чиновники хотят уточнить детали, когда лица моложе 18 лет могут вступать в брак.

Согласно действующему законодательству, при наличии уважительных причин органы местного самоуправления в регионах вправе разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. Иногда возраст может быть снижен до 14 лет. Такие разрешения выдаются, если невеста ждёт ребёнка или подросткам, имеющим постоянную работу.

В Минюсте хотят более детально проработать и регламентировать данный вопрос.

Видео: YouTube / Lexi Elisha