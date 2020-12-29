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Стала известна дата послания Путина Федеральному собранию
Сегодня, 14:06
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d_s_sarkisov

Стала известна дата послания Путина Федеральному собранию

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В последний раз президент выступал с посланием в январе 2020 года.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в середине февраля. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в парламенте.

В ноябре 2020 года стало известно, о переносе мероприятия на начало 2021-го. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не было никакой юридической обязанности оглашать послание Федеральному собранию до конца календарного года.

В последний раз Путин обратился с посланием в январе 2020-го. Основными темами послания были снижение доходов россиян и необходимость провести голосование перед принятием поправок в Конституцию

Ранее стало известно, что ФБР начало расследование из-за открытки с фразой о Путине.

Фото: Pixabay.com

Теги: владимир путин, послание президента федеральному собранию, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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