Стала известна дата послания Путина Федеральному собранию

В последний раз президент выступал с посланием в январе 2020 года.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в середине февраля. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в парламенте.

В ноябре 2020 года стало известно, о переносе мероприятия на начало 2021-го. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не было никакой юридической обязанности оглашать послание Федеральному собранию до конца календарного года.

В последний раз Путин обратился с посланием в январе 2020-го. Основными темами послания были снижение доходов россиян и необходимость провести голосование перед принятием поправок в Конституцию

Ранее стало известно, что ФБР начало расследование из-за открытки с фразой о Путине.

Фото: Pixabay.com