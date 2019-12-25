Стала известна дата перезапуска мультсериала "Ну, погоди!"

Премьера состоится в декабре текущего года и предложит зрителям современный взгляд на старых героев.

Перезапуск мультсериала "Ну, погоди!" состоится в декабре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова председателя Совета директоров "Союзмультфильма" Юлианы Слащёвой.

Это первая половина декабря 2021 года. Уточнила Слащёва

Разработка нового "Ну, погоди!" началась в 2020 году. Волка озвучит Гарик Харламов, Заяц заговорит голосом Дмитрия Хрусталева. В мультике также появится несколько новых персонажей – Барсук Тим, Ёжик Шу и Косуля Уля. Автором новой музыки для заставки стал Иван Дорн.

По словам создателей, перезапуск не будет прямым продолжением старого мультсериала. Зрителям представят современный взгляд на старых героев. При этом "Союзмультфильм" пообещал сохранить классический бездиалоговый жанр гэговой комедии.

Ранее мы писали, что "Союзмультфильм" снимет полнометражную версию "Простоквашино".

Фото: кадр из мультсериала "Ну, погоди!"