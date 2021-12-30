Стала известна дата открытия городского велопроката

В городе появится единая карта велопарковок и стоянок для самокатов.

На сегодняшний день в Петербурге уже запущены сервисы аренды самокатов, среди которых Urent и Whoosh. В ближайшее время прокат откроет сервис кикшеринга Molnia.

В конце марта или начале апреля запустят велопракат "СмартБайка", передает Peterburg2 со ссылкой на городской центр управления парковками. Также в городе появится единая карта велопарковок и стоянок для самокатов.

Карту разместили на сайте ведомства. Она представляет собой "Яндекс. Карту" с отмеченными веломаршрутами и велопарковками. Однако о самокатах на ней пока никаких упоминаний нет.

Ранее сервис проката электросамокатов Whoosh возобновляет работу в Петербурге. В особо заснеженных и скользких зонах катание запрещено.

Фото: Piter.tv

