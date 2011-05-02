Стала известна дата проведения Дня благоустройства в Петербурге

Общегородской субботник пройдет в конце октября.

В этом году общегородской День благоустройства в Петербурге пройдет 23 октября. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

В этом году День благоустройства города пройдет 23 октября в рамках осеннего месячника по благоустройству. пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Ежегодно в определенный осенний день петербуржцы помогают дворникам привести городские улицы в порядок. Также, отметили в комитете, в городе проводится и весенний субботник. Он проходит во время апрельского месячника по благоустройству.

Ранее мы писали, что Петербург принял участие во Всероссийском экологическом марафоне "Дни зелёных действий".

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга