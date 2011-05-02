Стала известна дата проведения Дня благоустройства в Петербурге

В этом году общегородской День благоустройства в Петербурге пройдет 23 октября. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.
В этом году День благоустройства города пройдет 23 октября в рамках осеннего месячника по благоустройству.
пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
Ежегодно в определенный осенний день петербуржцы помогают дворникам привести городские улицы в порядок. Также, отметили в комитете, в городе проводится и весенний субботник. Он проходит во время апрельского месячника по благоустройству.
Ранее мы писали, что Петербург принял участие во Всероссийском экологическом марафоне "Дни зелёных действий".
Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
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