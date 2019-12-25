Стал известен тариф на реабилитацию петербуржцев после коронавируса

Пострадавшим от инфекции выплатят больше, чем пациентам с травмами позвоночника и опухолями мозга.

Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга был назван тариф на реабилитацию пациентов после тяжелой формы коронавируса. Таким пациентам должны выплатить большую сумму, чем людям, прошедших через операции после травмы позвоночника и по удалению злокачественных образований мозга. Об этом сообщила "Фонтанка".

В общей сложности на реабилитацию одного взрослого зараженного COVID-19 в городе готовы выделить 72 179 рублей, а на одного ребенка — 45 672 рубля. Решение было принято после договоренностей петербургского правительства с Фондом ОМС.

Отметим, что в систему для реабилитации после перенесения коронавирусной инфекции входит детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА.

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Фото: Piter.TV