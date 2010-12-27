Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч со "Спартаком"

Юрий Жирков и Эмилиано Ригони сыграют с первых минут матча.

В пресс-службе "Зенита" рассказали, кто вошел в стартовый состав на сегодняшний матч против "Спартака".

Так, с первых минут игры на поле выйдут Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан), Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Ригони, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Ждать своего часа на скамейке запасных будут Михаил Кержаков, Александр Васютин, Миха Мевля, Денис Терентьев, Эмануэль Маммана, Олег Шатов, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Алексей Сутормин и Роберт Мак.

Главным судьей выступит Виталий Мешков.

Напомнин, петербургская команда сыграет в 8-м туре РПЛ сегодня, 1 сентября, в 19:00. "Зенит" встретится в гостях с московским "Спартаком".

Ранее Piter.TV сообщал, что агент новичка "Зенита" Йордана Осорио рассказал о сильных сторонах подопечного.

Фото: fc-zenit.ru