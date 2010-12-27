Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Сочи"

Игра начнется в 14:00.

Сегодня, 8 сентября, в товарищеском матче встретятся "Зенит" и "Сочи". Игра начнется в 14:00 и пройдет в Петербурге на стадионе "Смена".

На поле за сине-бело-голубых с первых минут матча выйдут Александр Васютин, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Себастьян Дриусси и Максим Бачинский.

Своего часа на скамейке запасных будут ждать Михаил Кержаков, Вадим Симутенков, Илья Воробьев, Сергей Иванов, Кирилл Капленко и Ислам Жилов.

Ране на Piter.TV: стали известны даты матчей РПЛ с участием "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru