Новичок Зенита" Малком остался в запасе на матч с "Краснодаром"

Начало матча в 21:30.

Сегодня, 3 августа, на "Газпром Арене" в Петербурге в 4-м туре РПЛ встречаются "Зенит" и "Краснодар".

Сине-бело-голубые объявили занятых в игре футболистов. Место в воротах займет Лунев. Капитаном команды назначен Иванович. В основном составе на поле выйдут Ракицкий, Сантос, Жирков, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Новичок "Зенита" бразилец Малком займет место на скамейке запасных. В запасе также Кержаков, Васютин, Смольников, Мевля, Маммана, Нобоа, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Ригони, Джорджевич.

Напомним, все билеты на матч проданы. Игра пройдет при полных трибунах.

Фото: fc-zenit.ru